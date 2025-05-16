Военкор Коц объяснил неожиданное появление Абрамовича на встрече с Путиным

Бизнесмен Роман Абрамович появился в Кремле на встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках заседания попечительских советов Большого и Мариинского театров, сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале.
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