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Военкор Коц объяснил неожиданное появление Абрамовича на встрече с Путиным

Военкор Коц объяснил неожиданное появление Абрамовича на встрече с Путиным

Бизнесмен Роман Абрамович появился в Кремле на встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках заседания попечительских советов Большого и Мариинского театров, сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале.

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