Посол Келин заявил, что Россия рассмотрит предложение США по Украине

Россия заявила о готовности изучить предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на Украине. Однако, как заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, Москва видит возможность завершения конфликта только при условии достижения всеобъемлющего и комплексного мирного соглашения.