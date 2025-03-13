Посол Келин заявил, что Россия рассмотрит предложение США по Украине

Россия заявила о готовности изучить предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на Украине. Однако, как заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, Москва видит возможность завершения конфликта только при условии достижения всеобъемлющего и комплексного мирного соглашения.
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