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Аргументы и Факты

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В Брюсселе депутат оказался заперт в туалете на 13 часов

В Брюсселе депутат оказался заперт в туалете на 13 часов

Депутат парламента бельгийского региона Фландрия от партии «Фламандский интерес» Фредерик Эренс провел около 13 часов в туалете фламандского парламента в Брюсселе после того, как дверной замок заклинило, передает VRT.

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