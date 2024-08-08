Анатолий Зинченко – наш первый легионер: сегодня празднует 75-летний юбилей один из лучших футболистов «Зенита» прошлого века

Он забивал легендарному Льву Яшину, играл за сборную СССР против чемпионов мира – бразильцев и дважды выиграл чемпионат Австрии с венским «Рапидом» Судьбы спортсменов бывают причудливыми, иногда они делают повороты, которые кажутся немыслимыми.
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