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Фарина, Аскари — и теперь Антонелли... Неужели чемпионский титул возвращается на родину Ferrari?

Фарина, Аскари — и теперь Антонелли... Неужели чемпионский титул возвращается на родину Ferrari?

LAT Images / MercedesКогда вспоминаешь великих гонщиков довоенной эпохи, в памяти неизбежно возникают имена легендарных итальянцев — Тацио Нуволари, Акилле Варци, Джузеппе Фарина, Альберто Аскари.

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