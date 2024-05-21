Минэкономразвития разрешило патентовать софт. Раньше он охранялся только авторским правом

Минэкономразвития впервые определило правила патентования IТ-разработок и опубликовало соответствующий приказ на сайте правовых актовКак сообщают «Ведомости», теперь для получения правовой охраны изобретения разработчик должен будет подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств.