Минэкономразвития разрешило патентовать софт. Раньше он охранялся только авторским правом

Минэкономразвития впервые определило правила патентования IТ-разработок и опубликовало соответствующий приказ на сайте правовых актовКак сообщают «Ведомости», теперь для получения правовой охраны изобретения разработчик должен будет подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств.
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