Кургинян: Мадуро знал, что его в любом случае обвинят в фальсификациях

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел в своей стране максимально возможные по степени демократичности выборы, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».