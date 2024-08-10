Кургинян: Мадуро знал, что его в любом случае обвинят в фальсификациях

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел в своей стране максимально возможные по степени демократичности выборы, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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