Трамп: Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны с Украиной.
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