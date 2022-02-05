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Врач Поздняков назвал единственный способ защиты от «омикрона» для непривитых

Врач Поздняков назвал единственный способ защиты от «омикрона» для непривитых

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил «Ленте.ру» о том, что единственным способом «спастись» от «омикрона» для непривитых граждан является изоляция, так как медицинские маски и респираторы перестали быть эффективными.

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