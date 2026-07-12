Мосводосток дежурит на улицах Москвы в непогоду в воскресенье

ГУП "Мосводосток" круглосуточно дежурит на улицах Москвы из-за непогоды в воскресенье. Специалисты очищают водоприемные колодцы от мусора и открывают их решетки для улучшения пропускной способности, уделяя особое внимание низинным местам и остановкам транспорта.