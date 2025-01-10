Ещё четыре ледовые переправы открылись в Архангелськой области

Всего в регионе, по последним данным, действует 39 ледовых переправ: 28 транспортных и 11 пешеходныхНапомним, что накануне региональное управление МЧС сообщало о 35 действующих в Архангельской области переправах.
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