Кира Яблочникова завоевала четыре медали на II этапе Кубка сильнейших от Альфа-Банка

Островной гимнастке Кире Яблочниковой удалось завоевать две золотые и две серебряные медали на II этапе международного турнира Альфа-банка "Кубок сильнейших", который проходил в спорткомплексе "Лужники" в Москве.
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