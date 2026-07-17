Как я перестала бояться ипотеки и заставила недвижимость работать на себя

Долгое время я, как и многие, жила с ощущением, что ипотека — это синоним кабалы. В моей голове прочно сидел стереотип: оформляя кредит на квартиру, ты автоматически ставишь крест на путешествиях, спонтанных покупках и в целом на финансовой свободе на ближайшие 15–20 лет.
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