Как я перестала бояться ипотеки и заставила недвижимость работать на себя

Долгое время я, как и многие, жила с ощущением, что ипотека — это синоним кабалы. В моей голове прочно сидел стереотип: оформляя кредит на квартиру, ты автоматически ставишь крест на путешествиях, спонтанных покупках и в целом на финансовой свободе на ближайшие 15–20 лет.