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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Олимпиаде-2024

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, речь идет о семи видах спорта: теннисе, дзюдо, борьбе, велоспорте, тхэквондо, прыжках на батуте, гребле на байдарках и каноэ.

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