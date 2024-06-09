Чипсы с копченым беконом запретили из-за запаха дыма

Разрешение на использование ароматизаторов «дым» в пищевых продуктах продлевать не будут.Популярные чипсы с копченым беконом и запахом дыма – основной продукт для перекуса и незаменимый элемент питания, запрещен в ЕС из-за проблем со здоровьем, сообщает Indy100.