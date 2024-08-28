В «Камском Артеке» стартовала профильная смена юных инспекторов движения

Традиционная профильная смена юных инспекторов движения началась в лагере «Камский Артек». Более двухсот самых активных участников движения со всей республики в течение шести дней будут не только отдыхать и укреплять свое здоровье, но и изучать правила безопасного поведения на дороге.
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