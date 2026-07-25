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Пронедра

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Что стоит за обещаниями Киева создать «оружие будущего»

Что стоит за обещаниями Киева создать «оружие будущего»

Украинские военные вновь заявили о скором появлении у ВСУ лазерного оружия. В Киеве утверждают, что новая система якобы уже в ближайшие месяцы сможет поражать воздушные цели и станет собственным технологическим прорывом.

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