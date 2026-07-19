Сила в правде
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Сила в правде

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Бизнес на законах: как открыть юридическое агентство в 2026 году и не прогореть на налогах и кадрах

Бизнес на законах: как открыть юридическое агентство в 2026 году и не прогореть на налогах и кадрах

Многим юристам со временем надоедает работать по найму в корпорациях или госструктурах. Возникает логичная мысль: «У меня есть знания, опыт и наработанная база клиентов.

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