Бизнес на законах: как открыть юридическое агентство в 2026 году и не прогореть на налогах и кадрах

Многим юристам со временем надоедает работать по найму в корпорациях или госструктурах. Возникает логичная мысль: «У меня есть знания, опыт и наработанная база клиентов.
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