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Русское оружие

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📹⚡️Необычный объективный контроль массированного ракетно-артиллерийского удара по выдвигающейся из тыла между Нижней Сыроваткой и Верхней Сыроваткой (южнее города Сумы) колонны транспорта и бронетехники ВСУ с последовательным задействованием оперативно-тактической квазибаллистической ракеты 9М723-1К5 "Искандер-М" с кассетной БЧ, ракеты 9М723-1 с осколочно-фугасной БЧ, а также 122-мм реактивных снарядов 9М521 реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г".

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