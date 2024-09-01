📹⚡️Необычный объективный контроль массированного ракетно-артиллерийского удара по выдвигающейся из тыла между Нижней Сыроваткой и Верхней Сыроваткой (южнее города Сумы) колонны транспорта и бронетехники ВСУ с последовательным задействованием оперативно-тактической квазибаллистической ракеты 9М723-1К5 "Искандер-М" с кассетной БЧ, ракеты 9М723-1 с осколочно-фугасной БЧ, а также 122-мм реактивных снарядов 9М521 реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г".