SUSANIN

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Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о теракте в Глазовском доме-интернате

Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о теракте в Глазовском доме-интернате

Глазов. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за ложный звонок о теракте. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по республике, в силу вступил приговор Глазовского районного суда по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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