Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о теракте в Глазовском доме-интернате

Глазов. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за ложный звонок о теракте. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по республике, в силу вступил приговор Глазовского районного суда по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».