Казахстан планирует начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября

Сейчас завершаются ремонтные работы для начала прокачки топливаМинистр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, что власти страны планируют начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября.
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