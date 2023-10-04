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Казахстан планирует начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября

Казахстан планирует начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября

Сейчас завершаются ремонтные работы для начала прокачки топливаМинистр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, что власти страны планируют начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября.

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