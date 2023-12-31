В 2024 году президента США Дональда Трампа объявят в розык, а власть в Японии захватит Годзилла. Такие предсказания содержит шуточный прогноз замруководителя Совбеза Дмитрия Медведева, опубликованный в соцсетях 30 декабря.
Дмитрий Медведев поделился «абсурдными» прогнозами на 2024 год
Комментарии
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Александр Конкин
Анатольевич, не так уж и далее от истины...
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3 час.
Александр Батт
Чтобы Запад не вонял, надо его полностью зачистить, начиная с США. Иначе, по сценарию Запада, вечно будем воевать на своей бывшей территории со своими бывшими гражданами.
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2 час.
sorsw
Побольше мути в предсказаниях...
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2 час.
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