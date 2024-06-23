«Мост» вместо «дверей»: украинские ожидания от юбилейного саммита НАТО рискуют снова не оправдаться

Через несколько недель главы 32 стран НАТО соберутся на юбилейный саммит этого блока в Вашингтоне. Ожидается, что одним из главных вопросов станет не только поддержка Украины, но и ее будущее в этом Альянсе.
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