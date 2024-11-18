Это море может исчезнуть. Прогноз учёных

Средиземное море не будет существовать вечно, ведь две большие тектонические плиты Земли сталкиваются друг с другом, поэтому существует большая вероятность того, что в далеком будущем это море может быть стерто с лица Земли.
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