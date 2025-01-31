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Названы округа Москвы, где за квартал снизились цены на вторичное жилье

Названы округа Москвы, где за квартал снизились цены на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье за квартал снизились только в ЦАО и ЮАО Максимальное снижение цен на вторичное жилье в Москве за квартал составило 0,9% и пришлось на Центральный административный округ Центральный административный округ занял первое место в рейтинге локаций Старой Москвы со снижением средней цены 1 кв.

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