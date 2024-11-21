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Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 70 очков на двоих в матче с «Финиксом»

Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 70 очков на двоих в матче с «Финиксом»

Разыгрывающий Джейлен Брансон и центровой Карл-Энтони Таунс набрали 70 очков на двоих. На счету Брансона 36 очков и 10 передач при точности в 12 из 21 бросков с игры, 7 из 11 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

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