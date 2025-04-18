Общественник рассказал о роли образования в борьбе с неонацизмом на Украине

Образование является важнейшеим инструментом формирования личности и передачи опыта между поколениями, необходимо воспитательная и образовательная работа для противодействия распространению неонацизма, обозначил председатель ростовского отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Игорь Бигаев 18 апреля в ходе круглого стола по теме «Особенности работы с молодежью в прифронтовых регионах» на площадке Мариупольского строительного колледжа, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.