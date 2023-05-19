Военное обозрение

3 418 подписчиков

Американское издание: При попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал» из ЗРК Patriot Киев запустил в небо почти сто млн долларов

Американское издание: При попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал» из ЗРК Patriot Киев запустил в небо почти сто млн долларов

Американский зенитный комплекс Patriot не смог поразить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" при отражении атаки на Киев, даже использовав все свои ракеты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх