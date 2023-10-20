Депутат высказался о награждении сына Кадырова за избиение поджигателя Корана

Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев неодобрительно высказался о присвоении звания Героя Чечни сыну главы данной республики Адаму Кадырову, который до этого избил организатора акции с сожжением Корана.
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