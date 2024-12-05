Появились первые изображения спорткара Genesis для гонок на выносливость

Суперкар GMR-001 Hypercar / © Genesis Характеристики Genesis GMR-001 Hypercar сейчас держатся в секрете, однако известно, что согласно правилам соревнований мощность гибридной силовой установки ограничивается 670 лошадиными силами.
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