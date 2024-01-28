Автор: Август Котляр Люди в массе плохо информированы и потому с ними можно делать всё, что угодно.
Русских будут ссаживать с планеты Земля?
Комментарии
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Александр Батт
России опасны только внутренние враги, которые захватили власть 25 октября 1917 года.
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3 час.
Игорь Морозов
дебил ёбнутый
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3 час.
Дмитрий Востряков
Кто жил 25 октября 1917 уже давно на кладбище лежит, а от таких как Вы кроме дерьма нет другой пользы.
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2 час.
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