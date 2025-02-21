Представители МИД СНГ обсудили в Минске правозащитную проблематику в контексте сотрудничества на международных площадках

Минск, 21 февраля /Синьхуа/ -- Межмидовские консультации на тему "Вопросы правозащитной проблематики в контексте сотрудничества на международных площадках" состоялись в четверг в штаб-квартире Содружества Независимых Государств /СНГ/ в Минске.