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Китай

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Представители МИД СНГ обсудили в Минске правозащитную проблематику в контексте сотрудничества на международных площадках

Минск, 21 февраля /Синьхуа/ -- Межмидовские консультации на тему "Вопросы правозащитной проблематики в контексте сотрудничества на международных площадках" состоялись в четверг в штаб-квартире Содружества Независимых Государств /СНГ/ в Минске.

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