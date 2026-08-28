За полгода в Барнауле выросло число ДТП, но снизилось количество столкновений: цифры

В Барнауле за прошедшие полгода на 1% выросло общее число ДТП, сообщил на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения начальник ОГИБДД УМВД России по Барнаулу Сергей Шмаков.
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