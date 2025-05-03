Системы ПВО России перехватили 36 американских управляемых бомб. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Десятки управляемых американских бомб смогли перехватить дежурные расчёты системы ПВО России, при этом сбили пять реактивных снарядов производства США.
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