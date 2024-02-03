Эстония направила Киеву противотанковые ракеты Javelin

Противотанковые ракеты Javelin, решение о передаче которых Украине Эстония приняла в декабре, находятся в распоряжении Киева, передают эстонские СМИ со ссылкой на сообщение министерства обороны прибалтийской республики.
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