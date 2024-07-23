Британские ученые знают, почему ВСУ провалило наступление 2023 года У многих читателей при словосочетании «британские ученые открыли или доказали» что-то сразу автоматически поднимается настроение.
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Британские ученые знают, почему ВСУ провалило наступление 2023 года У многих читателей при словосочетании «британские ученые открыли или доказали» что-то сразу автоматически поднимается настроение.
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