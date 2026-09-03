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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» отдал 18-летних Меуку и Эменало в аренду «Селтику»

« Селтик » объявил об аренде сразу двух 18-летних игроков «Челси» до конца сезона. В шотландский клуб перешли левый защитник Лэндон Эменало и форвард Шумайра Меука , который ранее продлил с «синими» контракт на 5 лет.

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