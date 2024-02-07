Военная хроника сообщила о летящих на Львов крылатых ракетах

Военная хроника сообщила, что крылатые ракеты летят в сторону Львова. Как указывает Военная хроника в своём материале, по данным украинских мониторинговых каналов из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами «Калибр» активно работают корабли ВМФ России.