Военная хроника сообщила о летящих на Львов крылатых ракетах

Военная хроника сообщила, что крылатые ракеты летят в сторону Львова. Как указывает Военная хроника в своём материале, по данным украинских мониторинговых каналов из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами «Калибр» активно работают корабли ВМФ России.
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