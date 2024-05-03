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Романцев о «Спартаке»: «Победа над «Динамо» вселила веру в яркую и успешную концовку сезона»

— В последних трех матчах «Спартак» выглядел по-разному. Невыразительно и осторожно с ЦСКА, а вот с «Локомотивом» и в Кубке с «Динамо» (2:0) — задиристо и остро.

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