Капитанам танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение

Фото: соцсетиСледственными органами Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение капитанам двух нефтетанкеров «Волгонефть», затонувших в акватории Черного моря 15 декабря.
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