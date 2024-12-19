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Крымское информационное агентство

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Капитанам танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение

Капитанам танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение

Фото: соцсетиСледственными органами Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение капитанам двух нефтетанкеров «Волгонефть», затонувших в акватории Черного моря 15 декабря.

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