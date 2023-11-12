Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Как русские это делают?!" В США опять негодуют из-за нового уникального оружия России

"Как русские это делают?!" В США опять негодуют из-за нового уникального оружия России

Илья Гусаров Только за последнюю неделю Россия навсегда приземлила восемь чужих самолетов. Что происходит? Докладываю.

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Комментарии
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Elena Guseva
И никто не говорит о том, что хохлы захватили &quot;Солнцепёк&quot; и он теперь работает на них.
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9 час.
Александр Симаков
Чтобы Солнцепёк работал на хохлов (даже если они его захватили) им нужны снаряды для Солнцепёка.  А если бы у них были снаряды, они давно бы уже сделали свой &quot;Солнцепёк&quot;. Если Вы не в курсе, то главное в Солнцепёке - это термобарические снаряды, остальное - просто &quot;катюша&quot;.  😀 И кстати, этот фейк уже распространяли около года назад.😂
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8 час.
Сергей Федотов
И молодцы, чё😆 Теперь у хохлов пэрэмога, русская армия, наверное отступила до Владивостока, Россия капитулировала, так?😜 &quot;Солнцепёк&quot; они захватили. За 2 года. Этак ещё лет через 50 они и танк какой-нить захватят. Це ж &quot;героям слава&quot;, це ж не хухры-мухры.😁 Це воїни так воїни
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4 час.

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