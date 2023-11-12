"Как русские это делают?!" В США опять негодуют из-за нового уникального оружия России

И никто не говорит о том, что хохлы захватили "Солнцепёк" и он теперь работает на них.

Александр Симаков

Чтобы Солнцепёк работал на хохлов (даже если они его захватили) им нужны снаряды для Солнцепёка. А если бы у них были снаряды, они давно бы уже сделали свой "Солнцепёк". Если Вы не в курсе, то главное в Солнцепёке - это термобарические снаряды, остальное - просто "катюша". 😀 И кстати, этот фейк уже распространяли около года назад.😂