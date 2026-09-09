Reuters: США хотят получить доступ к золоту Венесуэлы

США хотят получить доступ не только к нефти, но и другим полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото и критически важные минералы, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
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