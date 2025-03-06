Источник: Путин решил повременить с ударами по энергетике Украины в 2023 году

Источник в Кремле утверждает, что предложение Владимира Зеленского повременить с ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины не является новым – ранее Москва уже получала такие сигналы по различным каналам.
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