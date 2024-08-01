В Тамбове 70-летняя женщина выпала из открытых дверей автобуса

В Тамбове женщина-пассажир выпала из салона автобуса. Происшествие случилось на улице Чичерина. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 70-летняя женщина выходила из автобуса на остановке "Северо-Западная", в это время 57-летний водитель "ЛИАЗа" начал движение с открытыми дверьми.