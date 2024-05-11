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НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Оклахому» в 3-м матче, «Кливленд» – «Бостон»

«Даллас» на своей площадке попытается выйти вперед в серии против «Оклахомы» (1-1). Победитель регулярного чемпионата «Бостон» встретится в гостях с «Кливлендом» (1-1).

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