"Жена зажралась! Что делать?" Максимально умилительная история про мужскую жадность

На одном форуме прочитала историю от мужчины о "зажравшейся Жене" Комментарии под этой историей - как отдельный вид искусства.
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