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Chevron Targets Four Continents in New LNG Expansion Drive

Chevron is looking at expanding its natural gas business and opportunities in Argentina, the Mediterranean, Africa, and Australia, as it aims to offer diversified LNG supply to its customers, Freeman Shaheen, President of Global Gas at Chevron, told Reuters on Monday.

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