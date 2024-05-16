Охотникам дали советы по успешной добыче волка

Охота на волка является захватывающей, но в то же время требует предельной осторожности и умения. Волки — крупнейшие хищники семейства псовых, обитают по всему миру, включая Россию, где встречаются различные их подвиды.
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