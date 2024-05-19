РФ и КНР запустят первый совместный спутник

Студенты из России и Китая осенью этого года запустят первый совместный спутник с космодрома «Восточный», завил РИА Новости на полях российско-китайского ЭКСПО в Харбине губернатор Амурской области Василий Орлов.
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