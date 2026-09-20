20 сентября в регионе проходит финальный день голосования

В регионе работают 1019 избирательных участков, за ходом голосования круглосуточно следят специалисты Центра общественного наблюдения через систему прямого видеонаблюдения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым